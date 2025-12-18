Medio nicaragüense nombra a Roberto Samcam, asesinado en Costa Rica, personaje del 2025

Roberto Samcam fue asesinado en frente de su casa en Moravia el 19 de junio de este año.

El medio nicaragüense Confidencial declaró al militar en retiro fallecido Roberto Samcam como Personaje del Año 2025.

El nicaragüense fue asesinado el 19 de junio en Costa Rica, desde donde operaba. El militar fue atacado a balazos frente a su casa en Moravia, donde vivía con su esposa e hija. Sin embargo, desde el 2018 recibía notificaciones de que su vida corría peligro, según Confidencial.

Confidencial reporta que su hijo, Gabriel Samcam, recibió el nombramiento “con mucha alegría”. “Creo que es una reflexión del espíritu, de la lucha, del carácter y de las contribuciones que hizo mi padre para esta lucha que tenemos de llevar a Nicaragua a ser una democracia. Pero al mismo tiempo me da mucha tristeza que esas circunstancias tuvieron que pasar para llevar a este momento”, agregó.

Al escuchar la noticia, la esposa de Samcam, Claudia Vargas, compartió: “Lo recibo en nombre de todas las víctimas de la represión, de los asesinados de Carazo… y de las personas que han tomado la decisión de seguir en esta lucha desde el clandestinaje”.

Samcam denunciaba la represión cometida por el gobierno nicaragüense de los esposos y co-presidentes, Daniel Ortega, quien ha estado en el poder desde el 2007, y Rosario Murillo, en el poder desde febrero 2025. Los crímenes de lesa humanidad cometidos por los co-dictadores, como la masacre en las protestas de 2018, han sido reconocidos por la ONU y juzgados a nivel internacional.

La fiscalía costarricense continúa la investigación de la muerte de Samcam. El fiscal general, Carlo Díaz, afirmó que la orden surgió del Ejército de Nicaragua y de ahí se coordinó.

Samcam no ha sido la única víctima. Otros han sido: Jaime Luis Ortega Chavarría asesinado en su casa en Upala, el 28 de octubre de 2024; Erick Antonio Castillo, matado en La Cruz, Guanacaste, el 7 de febrero de 2023; Rodolfo Rojas Cordero cuyo cuerpo fue hallado en Honduras el 25 de junio de 2022, tras ser secuestrado en Guanacaste.