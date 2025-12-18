El Mundo

Medio nicaragüense nombra a Roberto Samcam, asesinado en Costa Rica, personaje del 2025

El medio, Confidencial, nombró al nicaragüense, Roberto Samcam, Personaje del Año 2025 tras ser asesinado en Costa Rica. Conozca la noticia.

Por Carlota Zamora González
Roberto Samcam / Cortesía La Prensa de Nicaragua
Roberto Samcam fue asesinado en frente de su casa en Moravia el 19 de junio de este año. (Cortesía - La Prensa Nicaragua/Cortesía La Prensa (Nicaragua))







Carlota Zamora González

