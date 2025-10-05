El Mundo

‘Me prometieron el paraíso pero acabé en el infierno’: así es el calvario de las mujeres latinoamericanas víctimas de trata y explotación sexual en Albania

Redes criminales ofrecen a las mujeres una manera de entrar Europa y ganar mucho dinero dedicándose a la prostitución

Por AFP
María, (nombre ficticio), una víctima de la trata sexual originaria de América Latina, habla durante una entrevista con AFP en Tirana el 1 de agosto de 2025. Después de pasar 7 meses y ser liberada de prisión, ella y otras víctimas son alojadas en un refugio administrado por el centro Vatra, que apoya a sobrevivientes de violencia, mientras esperan la liberación de sus pasaportes, bloqueados por la policía, para poder abandonar el país.
María, (nombre ficticio), una víctima de la trata sexual originaria de América Latina, habla durante una entrevista con AFP en Tirana el 1 de agosto de 2025. Después de pasar 7 meses y ser liberada de prisión, ella y otras víctimas son alojadas en un refugio administrado por el centro Vatra, que apoya a sobrevivientes de violencia, mientras esperan la liberación de sus pasaportes, bloqueados por la policía, para poder abandonar el país. (AFP/AFP)







