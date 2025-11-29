El Mundo

Más de 70.000 muertos en Gaza por la guerra entre Israel y Hamás

El umbral se superó en medio de un frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos, que ambas partes se acusan mutuamente de violar

Por AFP
Morgue workers unload the bodies of Palestinians that had been in Israeli custody, after they were transported by Red Crescent vehicles and refrigerated trucks, to the Nasser hospital in Khan Yunis in the southern Gaza Strip on October 15, 2025. Under the ceasefire deal brokered by the US president, Israel was to turn over the bodies of 15 Palestinians for every deceased Israeli returned. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
Trabajadores de la morgue descargan los cuerpos de palestinos que habían estado bajo custodia israelí, tras ser transportados en vehículos de la Media Luna Roja y camiones refrigerados, al hospital Nasser de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (OMAR AL-QATTAA/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

