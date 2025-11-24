Controversial organización GHF finaliza su misión en Gaza en medio de críticas de la ONU

Campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza.

Jerusalén, Indefinido. La organización humanitaria GHF, apoyada por Israel y Estados Unidos y criticada fuertemente por la ONU, anunció el lunes que terminó su misión en Gaza tras haber suministrado decenas de millones de comidas gratuitas, según un comunicado.

Gaza Humanitarian Foundation (GHF) anunció “el fin con éxito de su misión de urgencia en Gaza, tras haber distribuido más de 187 millones comidas gratuitas directamente a los civiles”.

La organización, de financiación opaca, desplegada en mayo en el territorio palestino en guerra tras dos meses de bloqueo humanitario total impuesto por Israel, recibió vivas críticas de la comunidad internacional.

Sus distribuciones de alimentos estuvieron marcadas por episodios de violencia que, según la oficina de derechos humanos de la ONU, dejaron más de 1.000 muertos cerca de sus centros.

La ONG rechazó las críticas y cualquier responsabilidad en esas muertes.

“En un momento crítico, estamos orgullosos de haber sido la única operación de ayuda capaz de proporcionar de manera fiable y segura comidas gratuitas directamente al pueblo palestino de Gaza, a gran escala y sin desvíos”, celebró su director John Acree, citado en el comunicado.