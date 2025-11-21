El Mundo

Cruz Roja Internacional recortará 17% de su presupuesto en 2026 y suprimirá 2.900 empleos

Drástico recorte de Cruz Roja se debe a caída en donaciones, pese al aumento de conflictos y necesidades humanitarias en el mundo

Por AFP
Vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) participaron en la liberación de rehenes israelíes enviados por el grupo Hamás desde el sur de Deir el-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, a ISrael el pasado 13 de octubre. Fotografía:
Vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) participaron en la liberación de rehenes israelíes enviados por el grupo Hamás desde el sur de Deir el-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, a ISrael el pasado 13 de octubre. Fotografía: (BASHAR TALEB/AFP)







Cruz Roja InternacionalCICRRecorte presupuesto CICRReducción personal Cruz Roja
