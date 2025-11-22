Al menos siete muertos en Gaza tras nuevos ataques israelíes en medio de una tregua frágil

Niños palestinos inspeccionan los restos de un vehículo destruido atacado por el ejército israelí en la Ciudad de Gaza este 22 de noviembre. La agencia de defensa civil de Gaza informó que siete personas murieron en tres ataques aéreos israelíes contra territorio palestino este sábado. Fotografía:

Ciudad de Gaza. Al menos siete personas murieron este sábado en distintos puntos de la Franja de Gaza tras ataques del ejército israelí, informó la Defensa Civil del enclave, mientras Israel y Hamás se culpan mutuamente de romper la frágil tregua vigente en el territorio palestino.

Según Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil —organismo de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás—, tres personas murieron en Ciudad de Gaza, tres en Deir al Balah (centro) y una más en el área de Nuseirat. Las labores de rescate continúan, con unidades desplazadas en zonas residenciales afectadas.

Minutos después de conocerse esas cifras, el ejército israelí emitió un comunicado en el que asegura haber abatido a un “terrorista armado” en el sur del enclave.

Según esa versión, el hombre habría disparado contra soldados israelíes y cruzado una línea que marca las posiciones militares de Israel.

En paralelo al aumento de ataques en Gaza, Israel confirmó este sábado nuevas ofensivas contra posiciones del movimiento chiita Hezbolá en el sur del Líbano, pese a que ambas partes habían acordado un alto el fuego.

El ejército israelí afirmó que los ataques tenían como objetivo “lanzadores recientemente identificados” y emplazados en sitios militares en el sur del país. También reportó bombardeos en el Valle de Becá, una zona estratégica libanesa.

Las autoridades israelíes acusaron a Hezbolá de intentar rearmarse durante el alto el fuego, mientras que el grupo proiraní sostiene que responde a agresiones israelíes.

Los bombardeos de este sábado se producen en un contexto de extrema fragilidad del cese al fuego negociado semanas atrás, que ha sido marcado por denuncias cruzadas de violaciones.

Organismos humanitarios internacionales han reiterado la urgencia de proteger a la población civil del enclave, donde la infraestructura sanitaria continúa colapsada tras meses de confrontaciones.