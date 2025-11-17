El Mundo

Consejo de Seguridad de la ONU adopta plan internacional de Trump para Gaza

El Consejo de Seguridad aprobó la resolución de Estados Unidos que refuerza el plan de paz para Gaza, con 13 votos a favor y abstenciones de Rusia y China.

Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Israel le entregará Gaza a su país luego de finalizar la guerra. Trump se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
Washington calificó el plan de Trump de “histórico y constructivo”. (AFP/AFP)







