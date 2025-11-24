El Mundo

Israel destituye a tres generales por fallas que permitieron ataque de Hamás en 2023

Israel también sanciona a altos mandos por las fallas de inteligencia y seguridad que habrían facilitado el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023

EscucharEscuchar
Por AFP
Residentes del campo de refugiados de Nur Shams, cerca de Tulkarem, en la Cisjordania ocupada por Israel, y activistas solidarios extranjeros se congregaron a la entrada del campo durante una protesta para exigir el derecho a regresar a sus hogares, este 23 de noviembre. Fotografía:
Residentes del campo de refugiados de Nur Shams, cerca de Tulkarem, en la Cisjordania ocupada por Israel, y activistas solidarios extranjeros se congregaron a la entrada del campo durante una protesta para exigir el derecho a regresar a sus hogares, este 23 de noviembre. Fotografía: (JAAFAR ASHTIYEH/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelGenerales destituidosAtaque 7 de octubreHamásBenjamin Netanyahu
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.