El Mundo

Macron advierte que la anexión de Cisjordania por Israel sería una ‘línea roja’ para Francia y la Unión Europea

Emmanuel Macron advirtió a Israel que cualquier intento de anexar Cisjordania tendrá una respuesta firme de Francia y la Unión Europea.

EscucharEscuchar
Por AFP
Aliados europeos de Ucrania reafirman su apoyo y exigen mayor presión internacional contra Moscú.
Macron y Abás anunciaron la creación de un comité conjunto para la elaboración de una constitución palestina. (MANON CRUZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelCisjordaniaAbásPalestinaFranciaEmmanuel Macron
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.