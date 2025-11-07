El Mundo

Israel agradece a México por frustrar ‘complot dirigido por Irán’ en contra de su embajadora

Las autoridades mexicanas frustraron una operación que pretendía atacar a la embajadora israelí en México, según comunicó el gobierno de Israel.

La operación fue iniciada a finales de 2024 por una unidad de élite de los Guardianes de la Revolución, según Estados Unidos.







