Israel agradece a México por frustrar ‘complot dirigido por Irán’ en contra de su embajadora

La operación fue iniciada a finales de 2024 por una unidad de élite de los Guardianes de la Revolución, según Estados Unidos.

Jerusalén, indefinido. Israel agradeció este miércoles a las autoridades mexicanas por desbaratar un complot “dirigido por Irán” para atacar a la embajadora israelí en México.

Estados Unidos acusó este viernes a Irán de planear el asesinato de la embajadora israelí en México, una operación que un alto funcionario estadounidense afirmó que fue iniciada a finales de 2024 por una unidad de élite de los Guardianes de la Revolución y que fue truncada este año.

“Agradecemos a los servicios de seguridad y la policía de México por desbaratar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar a la embajadora de Israel”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado.

“El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente”, dijo un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.