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¿Llegó el momento de una mujer a cargo de la ONU? Esto dicen Rebeca Grynspan y las otras candidatas

Michelle Bachelet, de Chile; Rebeca Grynspan, de Costa Rica; y María Fernanda Espinosa, de Ecuador, compiten para suceder a António Guterres.

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Por AFP
La economista costarricense Rebeca Grynspan, la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa y la expresidenta chilena Michelle Bachelet, candidatas a la secretaria general de la ONU, en un debate de GWL Voices.
La economista costarricense Rebeca Grynspan, la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa y la expresidenta chilena Michelle Bachelet, candidatas a la secretaria general de la ONU, en un debate de GWL Voices. (FABRICE COFFRINI/AFP)







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