La ONU reducirá en 25% sus Cascos Azules por recortes de Estados Unidos

La ONU anunció que retirará entre 13.000 y 14.000 efectivos de paz en todo el mundo debido a los recortes de financiación impuestos por Estados Unidos.

Por AFP
Edificio sede de ONU Naciones Unidas en Nueva York
Edificio sede de Naciones Unidas en Nueva York. (Shutterstock/Foto)







