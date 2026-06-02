El Mundo

La OCDE llama a América Latina a ‘aprovechar’ que la economía global necesita sus minerales críticos

¿Cuáles son los países de la región que mejor pueden aprovechar la necesidad de estos minerales para el desarrollo tecnológico e industrial?

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Por AFP
Tierras raras, minerales estratégicos
Tierras raras, minerales estratégicos (Shutterstock/Shutterstock)







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