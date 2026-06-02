La OCDE llama a América Latina a ‘aprovechar’ que la economía global necesita sus minerales críticos

París, Francia. El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, llamó este martes a los países de América Latina, ricos en tierras raras, a realizar reformas “ambiciosas” para “aprovechar” que la economía global necesita sus minerales críticos.

Potencias económicas mundiales como Estados Unidos, Japón y Francia redoblan sus esfuerzos para cortar su dependencia de China en el suministro de tierras raras y otros minerales críticos esenciales para la transición energética y digital.

En este contexto, los países de América Latina aparecen como una alternativa. Estados Unidos tiene los ojos puestos en Brasil, Chile y Argentina, entre otros, mientras que la UE espera un mejor suministro desde México con la actualización de su acuerdo comercial.

“El mundo está ofreciendo a América Latina y el Caribe una oportunidad sin precedentes”, aseguró Cormann, al inicio del 18º Foro Económico Internacional de la OCDE sobre esta región, celebrado en su sede en París.

Para el funcionario australiano, “las cadenas de suministro globales se están reconfigurando, la demanda de minerales críticos está creciendo y la región tiene exactamente lo que los mercados globales necesitan”.

El secretario general de la OCDE, que citó como otros potenciales de la región las energías limpias, la capacidad agrícola y una población joven y dinámica, llamó a los países de la región a “actuar ahora” y a “aprovechar” esta oportunidad.

Para ello, precisó que se necesitan “reformas ambiciosas” que lleven a una mayor movilización de la inversión privada, una mayor integración regional, un fortalecimiento de las instituciones públicas y más productividad laboral.

Brasil tiene más de 20 millones de toneladas de tierras raras, la segunda mayor reserva mundial detrás de China, según estimativas del Servicio Geológico estadounidense (USGS), pero tiene una exportación marginal.

Bolivia, Argentina y Chile, por su parte, tienen importantes reservas de litio, mientras que Chile y Perú destacan en cobre y Cuba, en cobalto, entre otros, según el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF).