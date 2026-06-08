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Keiko Fujimori lidera reñida elección presidencial en Perú tras primeros resultados oficiales

Las actas electorales escrutadas en este primer corte son insuficientes para una tendencia irreversible

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Por AFP
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez saludan durante el debate presidencial realizado en Lima, una semana antes del balotaje del 7 de junio. Foto: Ernesto Benavides/AFP.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez saludan durante el debate presidencial realizado en Lima, una semana antes del balotaje del 7 de junio. Foto: Ernesto Benavides/AFP. (ERNESTO BENAVIDES/AFP)







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