El Mundo

Keiko Fujimori con leve ventaja en boca de urna de balotaje presidencial en Perú

Las mesas de votación cerraron tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda

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Por AFP
Keiko Fujimori
La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, saluda mientras vota en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima el 7 de junio de 2026. (MARTIN BERNETTI/AFP)







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