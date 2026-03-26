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Kast enfrenta su primera protesta masiva en Chile: Miles de estudiantes se manifiestan contra posible recorte a educación gratuita

Protestas en Santiago reflejan preocupación por ajustes presupuestarios y cambios en el acceso universitario

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Por AFP
Estudiantes marchan para protestar contra el gobierno del presidente José Antonio Kast en Santiago, Chile.
Estudiantes marchan para protestar contra el gobierno del presidente José Antonio Kast en Santiago, Chile. (RODRIGO ARANGUA/AFP)







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