Kast enfrenta su primera protesta masiva en Chile: Miles de estudiantes se manifiestan contra posible recorte a educación gratuita

Estudiantes marchan para protestar contra el gobierno del presidente José Antonio Kast en Santiago, Chile.

Santiago, Chile. Miles de estudiantes chilenos protestaron este jueves en Santiago contra el gobierno ultraderechista de José Antonio Kast, que evalúa un ajuste a la gratuidad de las universidades luego de que reducción el presupuesto del Ministerio de Educación, constató la AFP.

Los manifestantes, en su mayoría escolares vestidos con sus tradicionales uniformes de secundaria, marcharon por varias cuadras de la céntrica avenida Alameda. En su paso tuvieron algunos enfrentamientos con la policía, que los dispersaron con chorros de agua.

Medios internacionales aseguraron que el Estado responderá “con toda la fuerza de la ley” contra quienes generen violencia. (RODRIGO ARANGUA/AFP)

Apenas consideró el gobierno, Kast ordenó un recorte del 3% de los gastos corrientes de los ministerios, sin exceptuar el de Educación, para cumplir con su anunciada política de austeridad.

Su gobierno además evalúa establecer un límite al acceso a la educación universitaria gratuita para los nuevos estudiantes mayores de 30 años. Y los manifestantes temen que se propongan más ajustes.

“Queremos que respetamos los derechos sociales que hemos ganado en todos estos años”, dijo a la AFP Benjamín Traslaviña, un estudiante universitario de 22 años, durante la manifestación.

Kast tiene como meta rebajar el gasto fiscal en unos $6.000 millones en los próximos 18 meses, pero sus opositores dudan que lo consiga sin afectar beneficios sociales.

“No nos merecemos este Kastigo”, se leía en algunos carteles levantados por los manifestantes, en un juego de palabras con el apellido del mandatario.

“Mi mamá va a cumplir 50 y siempre quiso estudiar. Nunca se le dio porque tuvo hijos y no se pudo financiar (...). Uno debería tener la oportunidad”, dijo Sofía Díaz, universitaria de 18 años.

El gobierno de Kast ya dio señales de que el ahorro fiscal va en serio. Desde este jueves la gasolina subió su precio en un 30% y el diésel en un 60%, luego de anunciar un duro ajuste al subsidio estatal que impedía fuertes alzas por la guerra en Medio Oriente.

La marcha pasó frente al palacio presidencial de La Moneda cuando el gobernante promulgaba su primera ley de “Emergencia Energética” para mitigar los efectos del alza de precios.

La medida incluye un bono de $110 para los taxistas y choferes de vehículos escolares.