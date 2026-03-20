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El desierto se rompe: zanjas y muros redefinen la frontera norte de Chile

En los primeros días del gobierno de José Antonio Kast, la construcción de barreras físicas y el despliegue militar comienzan a transformar el paisaje y la dinámica en la zona limítrofe

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Por Hillary Benavides Meléndez
El Presidente chileno José Antonio Kast en el sector fronterizo chileno para la ejecución de su plan Escudo Fronterizo.
El Presidente chileno José Antonio Kast en el sector fronterizo chileno para la ejecución de su plan Escudo Fronterizo. (PATRICIO BANDA/AFP)







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Hillary Benavides Meléndez

Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

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