El desierto se rompe: zanjas y muros redefinen la frontera norte de Chile

El Presidente chileno José Antonio Kast en el sector fronterizo chileno para la ejecución de su plan Escudo Fronterizo.

El ruido de la maquinaria rompe el silencio del desierto. En el norte de Chile, donde la frontera suele ser más una línea imaginaria que un muro visible, comienzan a abrirse zanjas profundas en la tierra. No es una obra cualquiera. Es una señal.

A pocos días de asumir la presidencia, José Antonio Kast decidió convertir una promesa de campaña en acción concreta: endurecer el control migratorio. Y lo hizo en el lugar más simbólico posible, donde miles de personas han cruzado en los últimos años buscando una oportunidad.

“Lo planteamos en campaña y hoy podemos decir que comenzamos a frenar esa inmigración irregular”, afirmó el mandatario. Sus palabras acompañan un despliegue que no pasa desapercibido: muros de hasta cinco metros, zanjas de tres de profundidad, drones sobrevolando y sensores atentos a cualquier movimiento.

El llamado Plan Escudo Fronterizo avanza sobre más de 500 kilómetros en regiones como Arica, Tarapacá y Antofagasta. Desde el aire, la vigilancia se intensifica; en tierra, las barreras comienzan a tomar forma. La frontera, que durante años fue un espacio de tránsito, empieza a transformarse en un límite más rígido.

Zanjas de 3 metros de profundidad abarcaran la línea fronteriza de Chile. (PATRICIO BANDA/AFP)

Pero más allá de la infraestructura, lo que cambia es la dinámica. En ciudades como Arica, el movimiento es constante. De un lado, peruanos que cruzan para trabajar o vender productos. Del otro, chilenos que viajan a Tacna en busca de precios más bajos o atención médica. Es una rutina diaria que ahora enfrenta nuevas restricciones.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Desde Bolivia, el discurso es de respeto a la soberanía chilena. En la frontera con Perú, en cambio, la preocupación es más concreta: cómo afectarán estas medidas a quienes dependen del cruce cotidiano.

La presencia de las Fuerzas Armadas, los cercos electrificados y los sistemas de vigilancia tecnológica refuerzan una idea clara: el control total del territorio. Sin embargo, en medio del despliegue, la pregunta persiste, aunque no siempre se diga en voz alta: ¿qué pasa con quienes intentan cruzar?

La historia no es solo de muros y zanjas, sino de personas que se mueven y de un país que redefine su relación con sus vecinos.