Jamaica se prepara para lo peor por el huracán Melissa

El primer ministro del país advirtió el lunes sobre la inminente llegada del huracán categoría 5, el cual podría causar “devastación catastrófica”. Vea cómo se prepara el país caribeño.

Por AFP
Un hombre registra con su celular la agitación provocada por el huracán Melissa en Kingston, Jamaica.
Un hombre registra con su celular la agitación provocada por el huracán Melissa en Kingston, Jamaica. (RICARDO MAKYN/AFP)







