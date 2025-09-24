Italia y España despliegan buques para escoltar flotilla humanitaria hasta Gaza ante presuntos ataques

Los barcos que forman parte de la Flotilla Global Sumud se reúnen en el puerto tunecino de Bizerta, antes de la partida programada hacia la Franja de Gaza para romper el bloqueo de Israel en el territorio palestino el 13 de septiembre de 2025.

Roma, Italia. Italia movilizó este miércoles una fragata de la Marina para asistir si fuera necesario a la flotilla que quiere llevar ayuda humanitaria a Gaza, después de que los organizadores afirmaran haber sido objeto de ataques con drones frente a las costas de Grecia.

“Para garantizar asistencia a los ciudadanos italianos en la ‘Flotilla’ (...) hablé con el primer ministro y autoricé la intervención inmediata de la fragata polivalente ‘Fasan’ de la Marina italiana, que navegaba al norte de Creta como parte de la Operación Safe Sea”, dijo el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

“El buque ya se encuentra en ruta hacia la zona para posibles operaciones de rescate”, declaró Crosetto en un comunicado publicado por el ministerio en X.

Por su parte, el gobierno de España anunció que enviaría su propio buque este mismo miércoles, según informó El País.

LEA MÁS: Israel cierra indefinidamente el paso fronterizo entre Cisjordania y Jordania

Esta flotilla busca llegar a Gaza para entregar ayuda humanitaria y “romper el bloqueo israelí”, tras dos intentos previos repelidos por Israel en junio y julio.

Los activistas propalestinos de la flotilla afirmaron el miércoles haber sido atacados cerca de la costa de Grecia por “múltiples drones” que causaron explosiones en algunos de sus barcos.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió el miércoles que cesen los “ataques” contra la flotilla en ruta hacia la Franja de Gaza, solicitando una investigación “independiente”.

“Se debe llevar a cabo una investigación independiente, imparcial y exhaustiva sobre los ataques y el hostigamiento que se han denunciado”, declaró un portavoz del Alto Comisionado, Thameen Al Kheetan, mientras los activistas propalestinos de la flotilla afirman haber sido blanco de “explosiones y de múltiples drones” frente a Grecia.

“Estos ataques deben cesar y los responsables de estas violaciones deben rendir cuentas. Los ataques y las amenazas contra quienes intentan brindar ayuda y apoyar a los cientos de miles de personas en Gaza que sufren de hambre y desnutrición desafían toda comprensión”, señaló Al Kheetan.

El movimiento ya había denunciado otros ataques con supuestos drones el 9 de septiembre, cerca de Túnez.

Palestinos desplazados con sus pertenencias hacia el sur por una carretera en la zona del campo de refugiados de Nuseirat. Israel ha bombardeado la ciudad de Gaza con ataques aéreos y tanques en su intento de apoderarse de ella, casi dos años después del inicio de la guerra. (EYAD BABA/AFP)

Crosetto expresó su “más firme condena” ante “este ataque llevado a cabo por drones de origen desconocido por el momento”.

La flotilla compuesta por 51 barcos partió hace varias semanas de Barcelona con la intención de entregar asistencia al asolado territorio palestino.

A su bordo viajan la ambientalista sueca Greta Thunberg y otras personalidades, como la actriz francesa Adèle Haenel o el activista brasileño Thiago Avila.

LEA MÁS: ¿Quién reconoce al Estado de Palestina, quién no y por qué es importante?

El movimiento tiene como objetivo “abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino” en el contexto de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás, según sus organizadores.

Israel afirmó el lunes que no permitiría que la flotilla alcanzara Gaza, que se encuentra en situación de guerra, proponiéndoles atracar en Ashkelon, más al norte de este territorio.