El Mundo

Italia y España despliegan buques para escoltar flotilla humanitaria hasta Gaza ante presuntos ataques

Italia envía la fragata Fasan tras ataques con drones a la flotilla que busca llevar ayuda humanitaria a Gaza. La ONU exige una investigación.

EscucharEscuchar
Por AFP
Los barcos que forman parte de la Flotilla Global Sumud se reúnen en el puerto tunecino de Bizerta, antes de la partida programada hacia la Franja de Gaza para romper el bloqueo de Israel en el territorio palestino el 13 de septiembre de 2025.
Los barcos que forman parte de la Flotilla Global Sumud se reúnen en el puerto tunecino de Bizerta, antes de la partida programada hacia la Franja de Gaza para romper el bloqueo de Israel en el territorio palestino el 13 de septiembre de 2025. (FETHI BELAID/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FlotillaGazaItaliaONUFragata
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.