Israel cierra indefinidamente el paso fronterizo entre Cisjordania y Jordania

Israel anuncia el cierre del cruce de Al Karameh, clave para el tránsito de Palestinos.

Ramala, Territorios Palestinos. Israel cerrará desde el miércoles y “hasta nuevo aviso” el principal paso fronterizo entre Cisjordania, ocupada por Israel, y Jordania, indicaron el martes autoridades palestinas y jordanas.

Las autoridades israelíes no han confirmado por el momento haber tomado esta decisión.

“La parte israelí nos informó del cierre del cruce de Al Karameh desde mañana miércoles (...) y hasta nuevo aviso, en los dos sentidos”, indicó la autoridad general palestina de cruces y fronteras en un comunicado, citando a su presidente, Nazmi Muhanna.

LEA MÁS: Estos son seis puntos clave del discurso de Trump en la ONU: Críticas a aliados y amenazas a narcotraficantes

El cruce de Al Karameh es la única salida internacional para los palestinos en Cisjordania que no requiere pasar por Israel, que ocupa el territorio desde 1967.

La Dirección de Seguridad Pública de Jordania también anunció el cierre de este cruce, conocido como Puente del Rey Hussein, precisando que quedaba cerrado “al tráfico de pasajeros y mercancías por la otra parte hasta nuevo aviso”.

El ministro de asuntos exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan Al Saud y el presidente de Francia Emmanuel Macron durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Palestina en la sede de la ONU durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) (ANGELA WEISS/AFP)

Este paso ha permanecido cerrado casi por completo desde que un hombre, a bordo de un camión, mató a tiros a un soldado israelí y a un oficial de reserva la semana pasada.

LEA MÁS: Reconocimiento del Estado palestino en la ONU divide a Estados Unidos, Francia e Israel

El anuncio se produce pocas horas después de que Francia y varios otros países reconocieran oficialmente a Palestina como Estado desde el podio de la ONU, un gesto orientado a alcanzar la paz entre israelíes y palestinos que, aunque histórico, sigue siendo principalmente simbólico.