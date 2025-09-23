El Mundo

Israel cierra indefinidamente el paso fronterizo entre Cisjordania y Jordania

El cierre del cruce de Al Karameh por Israel deja a palestinos en Cisjordania sin su única salida internacional hacia Jordania.

AFP
Israel anuncia el cierre del cruce de Al Karameh, clave para el tránsito de Palestinos. (Archivo/Archivo LN)







