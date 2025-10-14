El Mundo

Israel identifica restos de cuatro rehenes entregados por Hamás; uno de ellos es extranjero

El ejército israelí identificó los cuerpos de cuatro rehenes entregados por Hamás, entre ellos un estudiante internacional.

Por AFP
Israelíes se reunieron con banderas nacionales frente a la base militar de Reim, cerca de la frontera con Gaza, en el sur de Israel, el 13 de octubre de 2025, para dar la bienvenida a los rehenes que estaban a punto de llegar tras su liberación por Hamás de la Franja de Gaza.
Israelíes se reunieron con banderas nacionales frente a la base militar de Reim, cerca de la frontera con Gaza, en el sur de Israel, el 13 de octubre de 2025, para dar la bienvenida a los rehenes que estaban a punto de llegar tras su liberación por Hamás de la Franja de Gaza. (MAYA LEVIN/AFP)







