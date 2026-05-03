El Mundo

Israel extiende arresto de activistas brasileño y palestino-español

Israel prolongó la detención tras interceptar flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza. España y Brasil exigieron la liberación inmediata

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Por AFP
El español-palestino Saif Abu Keshek (izquierda) y el brasileño Thiago Ávila (derecha)
El español-palestino Saif Abu Keshek (izquierda) y el brasileño Thiago Ávila (derecha) comparecieron el domingo ante un tribunal de Ascalón, a casi 60 kilómetros de Tel Aviv. (AFP/AFP)







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