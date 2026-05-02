Israel retiene para interrogatorio a activistas de flotilla humanitaria a Gaza; España protesta

Jerusalén, Indefinido. El activista brasileño Thiago Ávila y el hispanopalestino Saif Abu Keshek, interceptados el jueves cuando se dirigían con la flotilla Global Sumud a la Franja de Gaza, se encuentran ya en Israel para ser interrogados, indicó este sábado la cancillería israelí.

“Han llegado a Israel. Serán trasladados con el fin de ser interrogados por las autoridades”, indicó el ministerio israelí de Exteriores.

Brasil y España habían protestado el viernes tras conocerse que los dos activistas iban a ser enviados a Israel, que los señala por vínculos con la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA, por sus siglas en inglés), una asociación acusada por Estados Unidos e Israel de trabajar por cuenta de Hamás.

“Ambos recibirán una visita consular de los representantes de sus respectivos países en Israel”, señaló la cancillería en su mensaje en X.

El ministerio recordó que la PCPA está bajo sanciones de Estados Unidos, y aseveró que Abu Keshek es “un destacado miembro”, y que Ávila “trabaja” con la misma y es “sospechoso de actividades ilegales”.

En su portal web, el Departamento del Tesoro norteamericano afirmó en enero, al anunciar las sanciones contra la PCPA, que ésta se encontraba detrás de la expedición de otra flotilla que entre septiembre y octubre intentó romper el bloqueo naval impuesto por Israel a la Franja de Gaza, y que fue igualmente interceptada por las fuerzas israelíes.

A bordo de la misma iban Thiago Ávila y personalidades como la ambientalista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

El Tesoro norteamericano sostiene que dicha organización tiene por objetivo que el movimiento islamista Hamás “expanda clandestinamente su influencia política, por medio de un grupo que supuestamente representa los intereses de la diáspora palestina”.

La activista climática sueca Greta Thunberg levanta el puño al llegar junto a activistas que navegaban a bordo de los barcos de la flotilla de ayuda a Gaza antes de ser detenidos por las fuerzas israelíes, recibidos por una multitud de simpatizantes, en la zona de llegadas del Aeropuerto Internacional de Atenas el 6 de octubre de 2025. (ARIS MESSINIS/AFP)

Un territorio bajo bloqueo de Israel

Thiago Ávila y Saif Abu Keshek formaban parte de la flotilla humanitaria Global Sumud que, con más de cincuenta naves en esta ocasión, partió de distintos puertos de Italia, Francia y España con destino a Gaza.

El brasileño había participado poco antes en otra flotilla que logró llegar a fines de marzo a La Habana para denunciar el bloqueo energético de la administración Trump a Cuba.

Los activistas querían romper el bloqueo israelí de la Franja y entregar ayuda humanitaria a este territorio devastado por dos años de guerra entre Hamás e Israel, que arrancó el 7 de octubre de 2023 con la ofensiva sorpresa de los islamistas en el sur del Estado hebreo.

El acceso al territorio sigue férreamente controlado por Israel, meses después de la precaria tregua instaurada en octubre del año pasado.

Las fuerzas israelíes interceptaron el jueves más de veinte embarcaciones de la flotilla, y con ellas a unos 175 activistas de numerosas nacionalidades. Los organizadores denunciaron que 211 compañeros fueron “secuestrados” por los israelíes.

Todos ellos, con la excepción del brasileño y el hispanopalestino, fueron desembarcados el viernes en la isla de Creta por los guardacostas griegos, para luego ser devueltos a sus respectivos países.

Tras llegar a Grecia, unos treinta fueron hospitalizados para recibir “primeros auxilios”, según las autoridades griegas, que no dieron detalles.

La flotilla publicó en X videos de varios activistas heridos, con señales de golpes en los ojos o en la nariz. “Intentamos impedirles que se llevaran a Thiago y a Saif... fue entonces que nos golpearon”, explica uno de ellos.

Hamás denunció estos presuntos actos de violencia y alentó a los militantes a “continuar con sus esfuerzos para romper el sitio y exponer los crímenes de la ocupación (israelí) contra nuestro pueblo”.

Unos sesenta volaron la noche del viernes a Estambul, entre ellos 18 turcos, cinco argentinos, tres españoles y cuatro estadounidenses.

La AFP verificó, a partir de datos proporcionados por los organizadores, que las embarcaciones fueron interceptadas en la zona económica exclusiva (ZEE) de Grecia.

José Manuel Albares, canciller de España. (Pepe Mendez/pepemendezfotografo.com)

España protesta

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, afirmó este sábado que la detención del activista hispanopalestino Saif Abu Keshek, interceptado por Israel cuando iba en la flotilla a la Franja de Gaza, es “ilegal” y debe ser liberado “inmediatamente”.

“Estamos ante una detención ilegal en aguas internacionales, fuera de toda jurisdicción de las autoridades israelíes y por lo tanto, Said Abu Keshek tiene que ser puesto en libertad inmediatamente para pueda regresar a España”, afirmó Albares a la radio catalana Rac1.

“Estoy preocupado porque tenemos a un ciudadano español que está detenido ilegalmente y que ha sido apresado en aguas internacionales fuera de toda jurisdicción por las autoridades de otro Estado”, insistió Albares.

Albares afirmó que según la información que maneja el Gobierno de España, “no se puede establecer ninguna relación entre Saif Abu Keshek y Hamás”.

“Es un episodio que tensa todavía más en nuestra relación” con Israel “por lo inaceptable de esta situación”, agregó.

El Gobierno español del socialista Pedro Sánchez, una de las voces europeas más críticas con la administración de Benjamin Netanyahu desde que Israel lanzó su ofensiva contra Gaza en respuesta a la ofensiva de Hamás del 7 de octubre de 2023, expresó el jueves su “más enérgica condena” a la captura de la flotilla.