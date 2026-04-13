El Mundo

Tropas israelíes lanzan gases lacrimógenos contra niños de una escuela en Cisjordania

Fuerzas israelíes lanzaron gases lacrimógenos contra niños palestinos que realizaban una protesta el lunes en Cisjordania.

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Por AFP
Familiares y amigas consuelan unas a otras durante el funeral de Ali Majed Hamadneh, de 23 años, en el pueblo de Deir Jarir, al noreste de la ciudad de Ramala, en la Cisjordania palestina ocupada por Israel, el 13 de abril de 2026.
Familiares y amigas consuelan unas a otras durante el funeral de Ali Majed Hamadneh, de 23 años, en el pueblo de Deir Jarir, al noreste de la ciudad de Ramala, en la Cisjordania palestina ocupada por Israel, el 13 de abril de 2026. (ZAIN JAAFAR/AFP)







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