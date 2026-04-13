Tropas israelíes lanzan gases lacrimógenos contra niños de una escuela en Cisjordania

Familiares y amigas consuelan unas a otras durante el funeral de Ali Majed Hamadneh, de 23 años, en el pueblo de Deir Jarir, al noreste de la ciudad de Ramala, en la Cisjordania palestina ocupada por Israel, el 13 de abril de 2026.

Umm Al-Khair, Territorios Palestinos. Fuerzas israelíes lanzaron gases lacrimógenos contra niños palestinos que realizaban una protesta el lunes en Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967, mostraron imágenes de AFP.

El ejército israelí confirmó haber dispersado una “reunión inusual” pero no especificó si sus tropas habían disparado gases lacrimógenos contra los niños, en el primer día de clase desde el comienzo de la guerra de Irán.

El incidente tuvo lugar en Umm al-Khair, una pequeña aldea en la región de Masafer Yatta, en el sur de Cisjordania.

Los escolares volvían a clase este lunes por primera vez en más de 40 días, después de que las lecciones se suspendieran tras el estallido de la guerra de Oriente Medio el 28 de febrero.

Un grupo de escolares y residentes palestinos se habían reunido cerca de una valla de alambre de espino levantada por colonos israelíes, que bloqueaba el acceso a la escuela, informó un periodista de AFP.

Los escolares y algunos adultos estaban celebrando una clase al aire libre como protesta para exigir que les dejaron entrar cuando las tropas dispararon los gases lacrimógenos, dijeron testigos.

“Estábamos sentados y nos lanzaron una granada [de gas lacrimógeno]. Me asusté, empecé a gritar y salí corriendo”, dijo a la AFP Sarah al-Hathaleen, de 12 años.

“Los colonos están intentando apretarnos el cerco por todos los medios. Una de estas tácticas consiste en bloquear el paso a los escolares y ampliar la colonia” de Carmel, cuyos residentes levantaron la valla, dijo Bassam Jabr, director de educación de la zona de Masafer Yatta,

Esta región es un punto de violencia frecuente de los colonos y donde hay demoliciones de hogares palestinos.

Excluyendo Jerusalén Este, más de 500 000 israelíes viven ahora en Cisjordania en colonias que son ilegales según el derecho internacional, en medio de tres millones de palestinos.