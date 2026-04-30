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Israel intercepta flotilla para Gaza y captura a 211 activistas

La operación ocurrió cerca de Creta, donde fuerzas israelíes abordaron barcos con asistencia humanitaria; organizadores denuncian violación del derecho internacional.

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Por AFP
Embarcaciones de una flotilla humanitaria rumbo a Gaza, fotografiadas en abril en Barcelona, fueron interceptadas por fuerzas israelíes frente a Grecia.
Embarcaciones de una flotilla humanitaria rumbo a Gaza, fotografiadas en abril en Barcelona, fueron interceptadas por fuerzas israelíes frente a Grecia. (JOSEP LAGO/AFP)







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