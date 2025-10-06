El Mundo

Greta Thunberg tras deportación de Israel: ‘¡Que esta misión tenga que existir es una vergüenza!’

Greta Thunberg y 160 activistas llegaron a Atenas tras ser deportados por Israel. Conozca lo que se sabe hasta ahora.

Por AFP
La activista climática sueca Greta Thunberg levanta el puño al llegar junto a activistas que navegaban a bordo de los barcos de la flotilla de ayuda a Gaza antes de ser detenidos por las fuerzas israelíes, recibidos por una multitud de simpatizantes, en la zona de llegadas del Aeropuerto Internacional de Atenas el 6 de octubre de 2025.
La activista climática sueca Greta Thunberg levanta el puño al llegar junto a activistas que navegaban a bordo de los barcos de la flotilla de ayuda a Gaza antes de ser detenidos por las fuerzas israelíes, recibidos por una multitud de simpatizantes, en la zona de llegadas del Aeropuerto Internacional de Atenas el 6 de octubre de 2025. (ARIS MESSINIS/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

