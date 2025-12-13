Israel asegura haber matado al ‘número dos’ de Hamás en un bombardeo en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la muerte de Raad Saad fue ordenada como represalia tras un ataque que hirió a soldados israelíes en el sur de Gaza. (AFP)

Jerusalén. Israel afirmó este sábado que mató en un bombardeo en la Franja de Gaza a Raad Saad, considerado el segundo responsable más importante de las milicias del movimiento palestino Hamás. Saad era jefe de la división de operaciones de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, el brazo armado del grupo.

“En respuesta a la activación de un objeto explosivo de Hamás que hirió a nuestras fuerzas hoy (...), el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz ordenaron la eliminación del terrorista Raad Saad”, indicaron en un comunicado conjunto.

El ejército israelí describió a Saad como “uno de los arquitectos” del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza. También aseguró que dirigía la sede de producción de armas de Hamás y estaba a cargo del “fortalecimiento militar” del grupo.

Fuentes de la familia de Saad confirmaron su muerte a la AFP e indicaron que su funeral se celebrará el domingo. Según esas fuentes, Saad viajaba en un vehículo cerca del cruce de Nabulsi, en el distrito de Tel al Hawa, en el suroeste de Ciudad de Gaza, cuando fue alcanzado por un proyectil. Otras cuatro personas murieron en el ataque.

La Defensa Civil de Gaza y fuentes médicas informaron que el bombardeo impactó un “vehículo civil”, que fue alcanzado por varios misiles, provocando su incendio y destrucción. El hospital Al-Shifa confirmó la llegada de cinco cuerpos y reportó además 25 heridos.

Israel aseguró que Raad Saad era uno de los principales responsables militares de Hamás y lo vinculó con la planificación del ataque del 7 de octubre de 2023. (AFP) (OMAR AL-QATTAA/AFP)

Hamás se limitó a confirmar que el vehículo fue atacado por la aviación israelí y denunció que se trató de “otra violación criminal del acuerdo de alto el fuego”.

Por su parte, el ejército israelí señaló que dos soldados de la reserva resultaron levemente heridos por la detonación de un artefacto explosivo durante una operación en el sur de Gaza. Netanyahu sostuvo que Saad estaba implicado en el rearme del grupo para cometer nuevos atentados y que el ataque fue una represalia por ese incidente.

Sin embargo, el diario israelí Yedioth Aharonoth informó, citando fuentes, que el bombardeo ocurrió a las 14.49 horas y que Estados Unidos fue informado a las 15.09, lo que podría suponer un incumplimiento de los protocolos bilaterales de notificación previa. Otras fuentes de seguridad israelíes aseguraron al mismo medio que el ataque no estuvo vinculado al incidente de la llamada “Línea Amarilla” en Jan Yunis, una versión que buscaría evitar tensiones en el marco del alto el fuego vigente.

El comandante abatido era considerado la mano derecha del actual líder de las milicias de Hamás en Gaza, Izz al Din Haddad.

El alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el 10 de octubre, pero continúa siendo frágil, con acusaciones mutuas de violaciones a sus términos.