Israel y Hamás acuerdan alto el fuego en Gaza: Retorno entre ruinas

Miles de palestinos regresan a sus hogares destruidos tras el alto el fuego entre Israel y Hamás, que prevé liberar rehenes en 72 horas.

Por AFP
Personas se abren paso por el llamado "corredor Netzarim" cerca de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 10 de octubre de 2025, de regreso a la ciudad de Gaza. La agencia de defensa civil de Gaza informó el 10 de octubre que las fuerzas israelíes habían comenzado a retirarse de algunas zonas del territorio, en particular de la ciudad de Gaza y Khan Yunis.
Personas se abren paso por el llamado "corredor Netzarim" cerca de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 10 de octubre de 2025, de regreso a la ciudad de Gaza. La agencia de defensa civil de Gaza informó el 10 de octubre que las fuerzas israelíes habían comenzado a retirarse de algunas zonas del territorio, en particular de la ciudad de Gaza y Khan Yunis. (EYAD BABA/AFP)







