Israel y Hamás acuerdan alto el fuego en Gaza: Retorno entre ruinas

Personas se abren paso por el llamado "corredor Netzarim" cerca de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 10 de octubre de 2025, de regreso a la ciudad de Gaza. La agencia de defensa civil de Gaza informó el 10 de octubre que las fuerzas israelíes habían comenzado a retirarse de algunas zonas del territorio, en particular de la ciudad de Gaza y Khan Yunis.

Nuseirat, Territorios Palestinos. Israel anunció este viernes la entrada en vigor del alto al fuego en Gaza tras el acuerdo con Hamás y miles de desplazados palestinos iniciaron el retorno a sus hogares en medio de un paisaje de destrucción.

El acuerdo con el movimiento islamista palestino Hamás debe también permitir la liberación de los rehenes israelíes cautivos en Gaza en un plazo de 72 horas.

Con la entrada en vigor del cese el fuego anunciado por el ejército israelí a las 09H00 GMT, miles de palestinos desplazados empezaron una penosa marcha desde el sur de la Franja de Gaza hacia el norte para volver a sus hogares.

Otros regresaron a sus casas en Jan Yunis, en el sur de Gaza, y encontraron sus viviendas completamente destruidas, según imágenes difundidas por AFP.

Israel lanzó una ofensiva terrestre y aérea especialmente intensa en las últimas semanas para tomar Ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio palestino, con el objetivo de aniquilar a Hamás.

El ejército israelí anunció que sus tropas empezaron a posicionarse a lo largo de las “líneas de repliegue, en preparación del acuerdo de alto el fuego y de regreso de los rehenes”.

Pero advirtió que algunas zonas siguen siendo “extremadamente peligrosas”.

72 horas

El Pentágono “confirmó que el ejército de Israel completó la primera fase de su retirada hacia la línea amarilla a las 12H00 locales”, dijo el enviado emisario especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, en la red social X.

“El periodo de 72 horas para la liberación de rehenes comenzó”, agregó.

El alto el fuego y la liberación de los rehenes están previstos en el acuerdo aprobado el jueves tras cuatro días de negociaciones indirectas en Egipto entre Hamás e Israel.

El acuerdo se basa en un plan de 20 puntos anunciado a fines de septiembre por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien declaró que prevé viajar a Oriente Medio este domingo.

El mandatario republicano afirmó que “los rehenes volverán el lunes o el martes”.

El pacto busca poner fin a dos años de guerra en Gaza, un conflicto que estalló con el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP a partir de datos oficiales.

El acuerdo estipula el retorno a Israel de todos los rehenes cautivos en Gaza desde el ataque del 7 de octubre.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este viernes que de los 48 rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza, 20 están vivos y 28 fallecieron.

Hombres hacen gestos sentados sobre un vehículo que remolca otro carro con pasajeros, avanzando por un camino de tierra hacia la ciudad de Gaza, cerca de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 10 de octubre de 2025. (EYAD BABA/AFP)

La familia de Alon Ohel, uno de los rehenes que siguen vivos, declaró que están “abrumados por la emoción” y esperan con ansiosos su retorno.

“Con lágrimas de alegría, recibimos la noticia de que se llegó a un acuerdo”, dijo la familia en un comunicado.

“Llenos de heridas y dolor”

Israel debe liberar a 250 detenidos por razones de seguridad y 1.700 palestinos de Gaza arrestados por las fuerzas israelíes desde octubre de 2023.

En la lista que Israel publicó este viernes de los 250 presos que podrían ser canjeados no figura ninguna de las figuras emblemáticas de la lucha armada palestina.

A pesar de las celebraciones en Israel y Gaza, quedan muchos asuntos por resolver, entre ellos el desarme de Hamás y la propuesta de una autoridad de transición para Gaza liderada por Trump, que forman parte del plan propuesto por el presidente estadounidense.

En respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023, Israel lanzó una ofensiva que ya dejó al menos 67.194 muertos en Gaza, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

Ameer Abu Iyadeh, un desplazado de 32 años, relató a AFP en Jan Yunis que este retorno está “llenos de heridas y dolor”, pero afirma que da gracias a Dios.

Arij Abu Saadaeh, de 53 años, desplazada desde el inicio del conflicto, regresa a su hogar por un camino lleno de escombros y polvareda.

“Estoy contenta por la tregua y la paz, pero soy la madre de un hijo y una hija que fueron asesinados y estoy de luto por ellos”, contó. “Sin embargo, la tregua también trae una alegría: el regreso a nuestro hogar”.

Mohamed al Mughayyir, un alto funcionario de la Defensa Civil, una agencia de socorro que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás, confirmó a AFP que “Las fuerzas israelíes se retiraron de varias zonas de Ciudad de Gaza”, en el norte de la Franja.

Al Mughayyir agregó que vehículos del ejército se retiraron igualmente de varias partes de la ciudad de Jan Yunis.

Una portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, dijo que las tropas se replegarán hasta la “Línea Amarilla”, a una distancia de entre 1,5 y 3,5 km de las fronteras del territorio palestino, como parte del plan propuesto por Trump.

Durante esta primera parte del proceso de retirada, el Ejército controlará aproximadamente el 53% la Franja de Gaza.