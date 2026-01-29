Irán debe ‘estar preparado para un estado de guerra’, afirma vicepresidente iraní

París, Francia. Irán debe “estar preparado para un estado de guerra”, declaró este jueves el vicepresidente de Irán, Mohamad Reza Aref, después de que Estados Unidos movilizara un portaviones a la región como amenaza en respuesta a la represión de las protestas en la república islámica.

“Hoy debemos estar preparados para un estado de guerra. Nuestra estrategia es que nunca empezamos una guerra, pero si se nos impone, nos defenderemos”, afirmó el primer vicepresidente iraní, citado por la agencia de prensa Irna.

Irán se mantuvo desafiante este jueves al amenazar con una “respuesta aplastante” si Estados Unidos lo ataca y calificar de “error estratégico” la decisión de la Unión Europea de sancionar a los Guardianes de la Revolución, pero reconoce que debe prepararse para “un estado de guerra”.

Los ministros de Relaciones Exteriores de los 27 países de la UE acordaron designar como “organización terrorista” a los Guardianes de la Revolución, brazo armado de la República Islámica. Les acusa de orquestar la sangrienta represión de las manifestaciones antigubernamentales de enero.

“Cualquier régimen que mate a miles de sus propios ciudadanos trabaja para su propia perdición”, afirmó la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, aunque estimó, eso sí, que Oriente Medio no necesita una “nueva guerra”.

El primer vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref, habla durante el tercer Foro Económico del Caspio en Teherán el 18 de febrero de 2025. (ATTA KENARE/AFP)

“‘Terrorista’, así es como se califica a un régimen que reprime con sangre las manifestaciones de su propio pueblo”, reaccionó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Israel, enemigo jurado de Irán, lo calificó de “decisión histórica”.

Para las fuerzas armadas iraníes, por el contrario, son un acto “irresponsable” y “malintencionado”.

Es “un error estratégico importante (...) Europa aviva el fuego”, denunció el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, quien el miércoles ya avisó que las fuerzas armadas tienen “el dedo en el gatillo”, preparadas para responder a cualquier ataque estadounidense.

Los europeos también sancionaron a varios altos cargos iraníes, incluido el ministro del Interior, Eskandar Momeni, el jefe de la policía y varios líderes de los Guardianes de la Revolución. En total unas 21 entidades e individuos tendrán prohibida su entrada en la UE, que además congela sus activos.

“Las fuerzas armadas tienen el dedo en el gatillo” — Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores iraní

Amenazas estadounidenses

Los europeos vinculan sus sanciones a la represión de la disidencia pero el presidente estadounidense Donald Trump se enfoca en el programa nuclear iraní, sin mencionar la situación interna en el país.

El miércoles Trump exigió un acuerdo y advirtió que el “tiempo se acaba” antes de un posible ataque estadounidense, “peor” que el llevado a cabo en junio pasado contra instalaciones nucleares iraníes.

Washington desplegó fuerzas navales en el Golfo, incluido el portaaviones “Abraham Lincoln”.

Frente a estas amenazas, Irán se muestra inflexible. El jefe de las fuerzar armadas, Amir Hatami, prometió una “respuesta aplastante” y anunció que ha equipado a los regimientos de combate con 1.000 drones.

Simpatizantes del Consejo Nacional de Resistencia de Irán ondean banderas iraníes mientras participan en una manifestación en apoyo del pueblo iraní en Bruselas el 29 de enero de 2026. (NICOLAS TUCAT/AFP)

Irán ha amenazado, asimismo, con bloquear el estrecho de Ormuz, un paso clave para el transporte mundial de petróleo y gas natural licuado.

El diario Kayhan, cercano al poder, afirmó este jueves que “la República Islámica de Irán tiene el derecho de cerrar el estrecho de Ormuz”. “Si el enemigo viene con una espada, no vamos a recibirlo con una sonrisa diplomática”, añade.

Potencial de negociación

Pese a las declaraciones, la vía diplomática sigue abierta. El vicepresidente primero afirmó que Irán está dispuesto a negociar con Estados Unidos. Pero “esta vez queremos garantías”, declaró sin especificarlas.

El canciller iraní llevó a cabo esta semana negociaciones con los países del Golfo, que se oponen a una intervención estadounidense.

“Sumiría a la región en el caos, afectaría la economía y haría explotar los precios del petróleo y el gas”, dijo a la AFP un funcionario de uno de estos países bajo condición de anonimato.

El precio del barril de crudo ya alcanzó su nivel más alto desde agosto. El jefe de la diplomacia iraní viajará el viernes a Turquía, país que desea desempeñar un papel de mediador entre Teherán y Washington.

Los iraníes pasan junto a una valla publicitaria que muestra al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, con retórica antiestadounidense en Teherán el 27 de enero de 2026. (ATTA KENARE/AFP)

Moscú estimó que el potencial de negociación estaba “lejos de agotarse” y llamó a “todas las partes a la moderación”.

El balance de las oenegés sobre la represión desatada por el gobierno en numerosas ciudades del país, a inicios de mes, da cuenta de miles de muertos, que podrían ser en realidad decenas de miles.

La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirmó haber verificado 6.373 muertos, en su mayoría manifestantes alcanzados por disparos de las fuerzas de seguridad.

El grupo añadió que al menos 42.486 personas han sido detenidas, y escribió en X que el número de muertos podría superar los 17.000.

En Teherán el jueves las cafeterías y las tiendas estaban abiertas. Había de nuevo embotellamientos en el centro de la ciudad, donde se veían pancartas progubernamentales.