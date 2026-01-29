El Mundo

Irán debe ‘estar preparado para un estado de guerra’, afirma vicepresidente iraní

El ministro de Relaciones Exteriores iraní calificó como “un error estratégico importante” las sanciones de la Unión Europeo y avisó que las fuerzas armadas tienen “el dedo en el gatillo”, preparadas para responder a cualquier ataque estadounidense

Por AFP

París, Francia. Irán debe “estar preparado para un estado de guerra”, declaró este jueves el vicepresidente de Irán, Mohamad Reza Aref, después de que Estados Unidos movilizara un portaviones a la región como amenaza en respuesta a la represión de las protestas en la república islámica.








