Irán advierte a Estados Unidos: ‘Responderemos como nunca antes’ tras amenazas de Trump

La misión de Irán ante la ONU asegura una defensa sin precedentes si Estados Unidos inicia un ataque. Conozca los detalles.

Por AFP
This screen grab taken from anonymous user generated video (UGC) via AFPTV on January 10, 2026 shows a protester pulling down the Iranian flag from the balcony of Iran's embassy in central London. A video posted to social media showed a man on the balcony of the embassy, near Hyde Park, replace the country's current flag with one used during the rule of the ousted shah to cheers from hundreds of demonstrators below. (Photo by Handout / various sources / AFP) / - NO Marketing campaign / NO USE AFTER JANUARY 20, 2026 18:23:27 GMT - - NO MARKETING CAMPAIGN / NO USE AFTER JANUARY 20, 2026 18:23:27 GMT - - NO MARKETING CAMPAIGN / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / ANONYMOUS UGC VIA AFPTV" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVES /
"SI SE LE PRESIONA SE DEFENDERÁ COMO NUNCA ANTES”, indicó la misión iraní en un mensaje en la red social X. (HANDOUT/AFP)







