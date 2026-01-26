El Mundo

Estados Unidos despliega el portaaviones USS Abraham Lincoln en Medio Oriente ante tensiones con Irán

El grupo de ataque del USS Abraham Lincoln llegó a Medio Oriente en medio de protestas en Irán y crecientes tensiones con Estados Unidos.

Por AFP
“El Grupo de Ataque del Portaviones Abraham Lincoln está desplegado actualmente en Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regionales”. (MC3 DARION CHANELLE TRIPLETT/AFP)







Estados UnidosPortaavionesUSS Abraham LincolnMedio OrienteIrán
