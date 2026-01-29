Gobierno recomienda no viajar a seis países por creciente riesgo de conflicto

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica emitió una advertencia para que las personas costarricenses eviten viajes no esenciales a seis países de Oriente Medio debido a la inestabilidad regional y el riesgo de una escalada en los enfrentamientos armados.

La recomendación aplica para quienes tengan previsto viajar a Israel, Palestina, Jordania, Líbano, Irán y Catar. Según Cancillería, las condiciones de seguridad son impredecibles, lo cual podría provocar la suspensión de vuelos internacionales.

El llamado a la precaución se refuerza especialmente para quienes se encuentren en ciudades israelíes cercanas a Siria y Egipto, donde la situación es más volátil.

Evacuación limitada y sin recursos estatales

El Gobierno costarricense recordó que no dispone de recursos propios para realizar operaciones de evacuación en caso de conflicto armado. Por esta razón, alertó que las posibilidades de salir de las zonas afectadas son limitadas y dependen de decisiones logísticas y diplomáticas de terceros países.

Se informó que, en caso de cierre del aeropuerto internacional de Israel, el Consulado en Tel Aviv intentaría gestionar espacios en vuelos de evacuación organizados por otras naciones. No obstante, no se garantiza que esa opción esté disponible.

Rutas terrestres y marítimas han sido descartadas por su complejidad, alto costo y riesgos para la seguridad.

Recomendación a costarricenses residentes en la región

El Ministerio recomienda a las personas costarricenses que actualmente residen en esos países valorar su traslado a regiones más seguras o retornar a Costa Rica, mientras los vuelos comerciales aún se mantienen con relativa normalidad.

La Cancillería habilitó contactos consulares en los países involucrados para casos de emergencia: