Corte IDH conforma nueva Directiva en Costa Rica e inicia el Año Judicial Interamericano 2026

San José fue sede del acto oficial en el que la Corte IDH presentó a su nueva dirigencia y dio inicio a su 185.º período ordinario de sesiones, con presencia de autoridades internacionales.

Por Yucsiany Salazar
El juez brasileño Rodrigo Mudrovitsch (izquierda) y la jueza chilena Patricia Pérez Goldberg (derecha) asumieron este lunes la presidencia y vicepresidencia de la Corte IDH. El acto, realizado en San José, marcó el inicio del año judicial 2026 y la conformación de la nueva cúpula del tribunal regional para el periodo 2026-2027.
El juez brasileño Rodrigo Mudrovitsch (izquierda) y la jueza chilena Patricia Pérez Goldberg (derecha) asumieron este lunes la presidencia y vicepresidencia de la Corte IDH. El acto, realizado en San José, marcó el inicio del año judicial 2026 y la conformación de la nueva cúpula del tribunal regional para el periodo 2026-2027.







