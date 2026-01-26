Corte IDH conforma nueva Directiva en Costa Rica e inicia el Año Judicial Interamericano 2026

El juez brasileño Rodrigo Mudrovitsch (izquierda) y la jueza chilena Patricia Pérez Goldberg (derecha) asumieron este lunes la presidencia y vicepresidencia de la Corte IDH. El acto, realizado en San José, marcó el inicio del año judicial 2026 y la conformación de la nueva cúpula del tribunal regional para el periodo 2026-2027. Foto: Ester Vargas.

Costa Rica se colocó en el centro del sistema interamericano de derechos humanos este lunes 26 de enero, con la conformación de la nueva Junta Directiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la inauguración del Año Judicial Interamericano 2026.

El acto oficial se realizó en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

El juez brasileño Rodrigo Mudrovitsch asumió la presidencia del tribunal para el periodo 2026-2027, y la jueza chilena Patricia Pérez Goldberg lo acompañará en la vicepresidencia durante el mismo periodo. La ceremonia marcó el inicio del 185 Periodo Ordinario de Sesiones.

En su primer mensaje como presidente, Mudrovitsch subrayó que su gestión estará marcada por la independencia, la valentía y el rigor técnico.

El magistrado advirtió además que el contexto geopolítico actual plantea nuevos desafíos para el Derecho Internacional y exige su fortalecimiento.

“Cuenten con la Corte como trinchera de preservación del derecho internacional, patrimonio normativo de la humanidad. Estoy seguro de que nuestro trabajo seguirá contribuyendo a la unidad regional”, manifestó el presidente. Mudrovitsch añadió que trabajará para reforzar los lazos entre el tribunal y los Estados.

Autoridades de los Supremos Poderes de Costa Rica y representantes judiciales del continente participaron en la ceremonia de apertura del año judicial interamericano. El evento, que tuvo lugar en el Colegio de Abogados y Abogadas, sirvió como marco para la juramentación de los nuevos directivos del organismo internacional. Foto: Ester Vargas. (Cortesía CIDH/Cortesía CIDH)

Costa Rica estuvo representada en la actividad por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Arnoldo André Tinoco, quien resaltó el papel del país como sede de esta instancia regional de justicia.

“Para Costa Rica es un honor acompañar a la Corte Interamericana en la apertura de un nuevo año judicial, en esta casa de justicia que simboliza la conciencia jurídica de nuestro continente y la primacía de la dignidad humana frente al poder”, indicó André Tinoco.

A la ceremonia asistieron jerarcas de los supremos poderes de Costa Rica, entre ellos Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, y Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia. También participó Eugenia María Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones.

La actividad reunió a altas autoridades judiciales de Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y el Caribe. Durante el evento, el ministro Edson Fachin, presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, impartió una charla sobre la debilitación del Estado de derecho y la violación de derechos humanos.

Fachin manifestó su confianza en que la nueva dirección mantendrá el compromiso con la cooperación judicial y destacó la trayectoria de la Corte IDH en la protección efectiva de las personas en el continente.