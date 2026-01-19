El Mundo

Corte IDH falla contra Honduras por deficiente investigación en caso de mujer trans asesinada

Desde Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a Honduras por graves deficiencias en la investigación de la muerte de Leonela Zelaya, una mujer trans detenida ilegalmente por la policía en 2004.

Por AFP
La bandera de Honduras ondea en medio de una densa capa de humo en Tegucigalpa.
La hondureña Leonela Zelaya apareció muerta con una puñalada en el pecho en una calle de Tegucigalpa. Su cadáver pasó toda la noche en el piso sin ser retirado. (ORLANDO SIERRA/AFP)







HondurasCorte IDHAsesinatoMujer transLeonela Zelaya
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

