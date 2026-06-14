El Mundo

Irán afirma que el acuerdo de paz con Estados Unidos ‘pone fin inmediatamente a la guerra’

Acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán se firmaría el 19 de junio en Suiza

EscucharEscuchar
Por AFP
.
El acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos ya está completo, aseveró Donald Trump. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Acuerdo de pazIránEstados UnidosGuerra
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.