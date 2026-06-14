Irán afirma que el acuerdo de paz con Estados Unidos ‘pone fin inmediatamente a la guerra’

El acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos ya está completo, aseveró Donald Trump.

Teherán, Irán. El viceministro de asuntos exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró, la noche de este domingo 14 de junio, que el acuerdo con Estados Unidos pone “fin inmediatamente a la guerra”.

“En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los diferentes frentes, incluido el Líbano”, enumeró el diplomático, especialista en cuestiones jurídicas, en la televisión estatal.

Minutos antes, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, había anunciado que Estados Unidos e Irán llegaron a un “acuerdo de paz” que se firmará en Ginebra, Suiza, el próximo 19 de junio.

“Con el acuerdo ya en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estos debates previos a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma”, escribió en X Sharif, quien es un mediador clave en la guerra de Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también confirmó la noticia. Dijo que el acuerdo con Irán “ya está completo”, que el estrecho de Ormuz está abierto y que su país levantó el bloqueo.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió en su red Truth Social.

“Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!“, agregó.