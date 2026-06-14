Mediador paquistaní anuncia acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán: se firmaría el 19 de junio en Suiza

Una mujer sostuvo la bandera de Irán cerca de una valla publicitaria con la frase: "El estrecho de Ormuz permanece cerrado", en la plaza Enqelab de Teherán, el 5 de abril del 2026.

Islamabad, Pakistán. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este domingo que Estados Unidos e Irán llegaron a un “acuerdo de paz” que detiene de inmediato todas las operaciones militares en Oriente Medio, incluso en Líbano, y cuya firma tendrá lugar en Ginebra, Suiza, el 19 de junio.

“Con el acuerdo ya en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estos debates previos a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma”, escribió en X Sharif, quien es un mediador clave en la guerra de Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también confirmó la noticia. Dijo que el acuerdo con Irán “ya está completo”, que el estrecho de Ormuz está abierto y que su país levantó el bloqueo.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió en su red Truth Social.

“Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!“, agregó.

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