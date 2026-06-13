Donald Trump afirma que el acuerdo de paz con Irán se firmará el domingo

Donald Trump dijo que inmediatamente después de que se firme el acuerdo, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos.

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado 13 de junio que el acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio está previsto que se firme el domingo, lo que allanaría el camino para la apertura del estrecho de Ormuz.

“El acuerdo está previsto para firmarse mañana (domingo), e inmediatamente después de que se firme, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS”, dijo Trump el sábado en una publicación en su red Truth Social.

La declaración de Trump contrasta con la Cancillería iraní, que indicó más temprano el sábado que el acuerdo no se firmaría el domingo, según medios estatales.

“Tenemos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma. No será mañana (domingo)”, declaró el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, quien apuesta más bien por “los próximos días”.