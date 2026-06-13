El Mundo

Donald Trump afirma que el acuerdo de paz con Irán se firmará el domingo

La declaración de Trump contrasta con la Cancillería iraní, que indicó más temprano el sábado que el acuerdo no se firmaría el domingo

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Por AFP
El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, DC.
Donald Trump dijo que inmediatamente después de que se firme el acuerdo, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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