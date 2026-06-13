El Mundo

Irán descarta la firma de un acuerdo de paz con Estados Unidos este domingo

Pakistán, que actúa como mediador entre las partes, dijo este sábado que probablemente se cerraría un acuerdo de paz ‘en las próximas 24 horas’

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Por AFP
Una columna de humo se eleva tras un ataque contra la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. Irán intensificó sus ataques contra objetivos económicos y misiones de Estados Unidos en Medio Oriente.
Después de semanas de negociaciones en punto muerto, Washington y Teherán hicieron saber en los últimos días que estaban cerca de un acuerdo para poner fin a la contienda bélica iniciada el 28 de febrero. (ATTA KENARE/AFP)







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