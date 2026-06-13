Irán descarta la firma de un acuerdo de paz con Estados Unidos este domingo

Después de semanas de negociaciones en punto muerto, Washington y Teherán hicieron saber en los últimos días que estaban cerca de un acuerdo para poner fin a la contienda bélica iniciada el 28 de febrero.

Teherán, Irán. Irán descartó este sábado que la firma de un memorando de entendimiento con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio tenga lugar este domingo, informó la agencia de noticias estatal Irna.

“Tenemos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma. No será mañana (domingo)”,declaró el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, quien apuesta más bien por “los próximos días”.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, recordó que “mientras no se haya concluido un acuerdo completo, no se podrá afirmar con certeza que se ha encontrado un terreno de entendimiento”.

Al margen de las negociaciones, el Mando de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) anunció de madrugada el derribo de “varios drones” lanzados por Irán contra “buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz”.

El viernes ambas partes dieron a entender que se vislumbraba una solución.

“En cuanto concluyan las últimas fases de nuestras negociaciones, se firmará y anunciará este acuerdo”, declaró Araqchi. “Esto podría ocurrir en los próximos días”.

Según él, el acuerdo prevé el levantamiento del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y una nueva forma de administrar el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos, controlada por Teherán desde el inicio de la guerra.

En Washington, un alto cargo del gobierno del presidente Donald Trump, quien pidió mantener el anonimato, estimó en un “80-85%” la probabilidad de que se alcance un acuerdo marco que dé inicio a un periodo de 60 días de negociaciones técnicas, aunque “aún no se ha cruzado la línea de meta”.

Pakistán: Acuerdo de paz ‘en las próximas 24 horas’

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país actúa como mediador entre las partes, por su parte, dijo este sábado que probablemente se cerraría un acuerdo de paz “en las próximas 24 horas”.

Después de semanas de negociaciones en punto muerto, Washington y Teherán hicieron saber en los últimos días que estaban cerca de un acuerdo para poner fin a la contienda bélica iniciada el 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

“Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Dado que se espera que se cierre en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica (...) inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana”, afirmó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en X.