Irán advierte que ‘muchas’ bases de Estados Unidos están al alcance de sus misiles

Autoridades iraníes advirtieron que responderán “de inmediato” si Washington cumple las amenazas de atacarlos. “Se dará una respuesta contundente de forma inmediata”, declaró el portavoz de ejército

Por AFP

París, Francia. Irán advirtió este jueves que “muchas” bases estadounidenses están al alcance de sus misiles y responderá “de inmediato” si Washington cumple la amenaza de atacarlo, horas después de que la Unión Europea incluyera a los Guardianes de la Revolución en la lista de “organizaciones terroristas”.








