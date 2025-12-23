El Mundo

Indignación en Estados Unidos tras decisión de CBS de retirar programa sobre megacárcel de Bukele

Cancelación ocurre cuando hay millonarias ofertas de compra entre grupos mediáticos estadounidenses, a la sombra de Donald Trump, cercano a los propietarios de la empresa matriz de CBS

Por AFP
Imágenes de la visita del presidente Rodrigo Chaves al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
El programa 60 minutes hablaría del CECOT, la enorme cárcel, símbolo del combate a las pandillas del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que ha sido blanco de denuncias de torturas y otras violaciones de derechos humanos. Foto: (Casa Presidencial de Costa Rica /La Nación)







AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

