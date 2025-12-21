El Mundo

Condenan a pandilleros en El Salvador a penas de hasta mil años de cárcel

Uno de los miembros de la pandilla, catalogada como ‘terrorista’ por Estados Unidos, recibió una pena de 1.335 años de prisión

Por AFP
Reclusos permanecen en una celda en el megacentro penitenciario Centro de Internamiento Contra el Terrorismo (CECOT), donde se encuentran recluidos cientos de miembros de las pandillas MS-13 y Calle 18, en Tecoluca, El Salvador, el 27 de enero de 2025. El CECOT, la prisión más grande de América Latina y emblema de la guerra contra las pandillas del gobierno del presidente Nayib Bukele, cumple dos años desde su inauguración el 1 de febrero.
La Fiscalía salvadoreña señaló X que 248 pandilleros de la MS-13 recibieron 'condenas ejemplares'. (MARVIN RECINOS/AFP)







