Justicia salvadoreña condena a ambientalista y líder campesino detenidos tras protesta contra Bukele

Según la ley penal salvadoreña, las condenas que no superan los tres años de prisión son excarcelables.

Santa Tecla, El Salvador. La justicia de El Salvador condenó este miércoles a tres años de prisión a un abogado ambientalista y a un líder campesino que fueron detenidos tras protestar cerca de la casa del presidente Nayib Bukele, pero les concedió libertad condicional.

El abogado Alejandro Henríquez y el dirigente comunitario y pastor evangélico José Ángel Pérez fueron declarados culpables de los delitos de “resistencia agresiva” y “desorden público”, según el fallo.

Tras la audiencia, los dos acusados abandonaron el centro judicial de Santa Tecla, unos 10 km al oeste de San Salvador, y deberán observar “normas de conducta”, como no participar en protestas callejeras, de acuerdo con la sentencia.

Según la ley penal salvadoreña, las condenas que no superan los tres años de prisión son excarcelables.

La liberación de los activistas había sido reclamada por la relatoría de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y oenegés como Amnistía Internacional, que los declaró “presos de conciencia”.

Esas organizaciones también pedían levantarles los cargos.

Ambos fueron arrestados tras una protesta en la que pedían que Bukele interviniera para evitar el desalojo de los miembros de una cooperativa campesina de un terreno privado.

Por ello, organizaciones humanitarias denuncian su caso como una criminalización de la protesta.

La defensa alegaba que el caso estaba “politizado”.