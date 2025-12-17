El Mundo

Justicia salvadoreña condena a ambientalista y líder campesino detenidos tras protesta contra Bukele

La justicia salvadoreña condenó a tres años de prisión, con libertad condicional, a un abogado ambientalista y a un líder campesino detenidos tras protestar cerca de la casa del presidente Nayib Bukele.

Por AFP
Primer plano del presidente salvadoreño Nayib Bukele
Según la ley penal salvadoreña, las condenas que no superan los tres años de prisión son excarcelables. (MARVIN RECINOS/AFP)







