Rodrigo Chaves viajará a El Salvador para reunirse con Nayib Bukele y visitar la cárcel de máxima seguridad Cecot

El presidente Rodrigo Chaves viajará a El Salvador para reunirse con su homólogo, Nayib Bukele, en una visita oficial que incluye un recorrido al CECOT.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, visitará este jueves y viernes a El Salvador para reunirse con su homólogo, Nayib Bukele, tras una invitación extendida por el mandatario salvadoreño.

Según informó Chaves en su cuenta oficial en la red social X, la visita tiene como objetivo estrechar los “lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones hermanas”.

Además, el mandatario indicó que el viernes realizará una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Este jueves y viernes visitaré El Salvador producto de una amable invitación extendida por Su Excelencia @nayibbukele. Continuaremos estrechando los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones hermanas. Como parte de la agenda, realizaremos juntos una visita al CECOT el… — Rodrigo Chaves (@RodrigoChavesR) December 9, 2025

Agenda

Parte de la agenda difundida a los medios de comunicación por ambos gobiernos señala que el mandatario costarricense llegará antes del mediodía del jueves 11 al Aeropuerto Internacional de El Salvador Óscar Arnulfo Romero.

Posteriormente, se desplazará hasta la Quinta Presidencial, ubicada en el lago de Coatepeque, donde Nayib Bukele lo recibirá.

La Nación consultó a Casa Presidencial sobre la totalidad de agenda prevista para el presidente Chaves durante la visita, así como los principales temas que se abordarán en las reuniones y actividades programadas. No obstante, al cierre de edición de esta nota no se recibieron respuestas.

Otros encuentros

En junio de 2024, el presidente Chaves también visitó El Salvador para asistir a la toma de posesión del segundo mandato del gobernante salvadoreño.

Rodrigo Chaves saluda a Nayib Bukele, quien asumió su segundo mandato presidencial pese a estar prohibido por la Constitución Política de El Salvador. (Johanfred Bonilla/Foto: Johanfred Bonilla/Casa Presidencial)

Meses después, en noviembre de 2024, Bukele realizó una visita de Estado a Costa Rica. Durante esa estadía, Chaves le otorgó la máxima distinción diplomática del país, la condecoración Juan Mora Fernández, un reconocimiento reservado para personas extranjeras que, por razones de conveniencia nacional, merecen ser distinguidas.

Según indicó entonces el mandatario costarricense, la condecoración se otorgó a Bukele por sus aportes en materia de seguridad pública.

Visita de el presidente Rodrigo Chaves junto con el presidente de El Salvador Nayib Bukele a la cárcel La Reforma. (Jose Cordero)

Además, como parte de ese encuentro, Chaves lo guió en una visita en el centro penitenciario La Reforma y le ofreció una cena de Estado en el Teatro Nacional.

En esa ocasión, el diputado del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega, solicitó al Poder Ejecutivo detalles sobre la cena de Estado ofrecida a Bukele. El despacho del presidente Chaves no respondió a la consulta; no obstante, el legislador presentó un recurso de amparo que obligó a Casa Presidencial a revelar la lista de personas invitadas.