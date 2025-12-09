Política

Rodrigo Chaves viajará a El Salvador para reunirse con Nayib Bukele y visitar la cárcel de máxima seguridad Cecot

Mandatario realizará una visita oficial este jueves y viernes

Por Cristian Mora
Rodrigo Chaves y Nayid Bukele
El presidente Rodrigo Chaves viajará a El Salvador para reunirse con su homólogo, Nayib Bukele, en una visita oficial que incluye un recorrido al CECOT. (Casa Presidencial de Costa Rica/Cortesía)







