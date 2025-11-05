El Mundo

Hombre atropella a peatones y ciclistas en Francia; al menos cinco heridos

Un hombre de 35 años atropelló deliberadamente a peatones y ciclistas en la isla de Oléron, Francia. Hay cinco heridos y la justicia investiga el caso.

Por AFP
Agentes de la gendarmería francesa acordonan la zona donde se encontró un coche calcinado en Saint-Pierre-d'Oléron el 5 de noviembre de 2025, tras un incidente en el que un coche atropelló a peatones y ciclistas en la isla francesa de Oléron, en el Atlántico.
Agentes de la gendarmería francesa acordonan la zona donde se encontró un coche calcinado en Saint-Pierre-d'Oléron el 5 de noviembre de 2025, tras un incidente en el que un coche atropelló a peatones y ciclistas en la isla francesa de Oléron, en el Atlántico. (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP)







