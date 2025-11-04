El Mundo

Francia investiga a TikTok por riesgos de suicidio en menores

La justicia francesa abre una investigación a TikTok por su algoritmo, acusado de exponer a menores a contenidos que promueven el suicidio y la autolesión.

Por AFP
TikTokFranciaSuicidioMenores
