Francia investiga a Shein, Temu, y AliExpress tras el escándalo de las muñecas sexuales

La fiscalía de París investiga a Shein, Temu, AliExpress y Wish por vender muñecas sexuales, algunas con apariencia infantil, accesibles a menores.

Por Redacción de La Nación
Estados Unidos impuso un arancel del 90% a envíos desde China como los de Shein y Temu.
Estados Unidos impuso un arancel del 90% a envíos desde China como los de Shein y Temu. (Shutterstock/Shutterstock)







