El Mundo

Cinco nuevos detenidos en Francia por robo en museo Louvre

Policía capturó a cinco personas, incluido un sospechoso principal, por el audaz robo de joyas ocurrido este mes en el Museo del Louvre

EscucharEscuchar
Por AFP
Agentes de la policía francesa frente al Museo del Louvre tras el robo, con la Pirámide del Louvre diseñada por Ieoh Ming Pei al fondo, en París, el 19 de octubre anterior. Fotografía:
Agentes de la policía francesa frente al Museo del Louvre tras el robo, con la Pirámide del Louvre diseñada por Ieoh Ming Pei al fondo, en París, el 19 de octubre anterior. Fotografía: (DIMITAR DILKOFF/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Museo LouvreRoboDetenidosFrancia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.