Imputan y encarcelan a dos hombres detenidos por el robo en el Louvre

La Fiscalía de París confirmó que los sospechosos, de 34 y 39 años, fueron acusados de robo en banda organizada y asociación para delinquir.

Por AFP
French police officers stand next to a furniture elevator used by robbers to enter the Louvre Museum, on Quai Francois Mitterrand, in Paris on October 19, 2025. Robbers broke in to the Louvre and fled with jewellery on October 19, 2025 morning, a source close to the case said, adding that its value was still being evaluated. A police source said an unknown number of thieves arrived on a scooter armed with small chainsaws and used a goods lift to reach the room they were targeting. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
Imputan y encarcelan a dos hombres detenidos por el robo en el Louvre (DIMITAR DILKOFF/AFP)







