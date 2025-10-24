El Mundo

El montacargas del robo en el Louvre volvió a escena: ahora es el protagonista de una campaña viral

El aparato fue robado en París y usado en el atraco a plena luz del día. Ahora, su fabricante lo convirtió en el protagonista de una campaña viral

Por Jailine González Gómez y AFP
French police officers stand next to a furniture elevator used by robbers to enter the Louvre Museum, on Quai Francois Mitterrand, in Paris on October 19, 2025. Robbers broke in to the Louvre and fled with jewellery on October 19, 2025 morning, a source close to the case said, adding that its value was still being evaluated. A police source said an unknown number of thieves arrived on a scooter armed with small chainsaws and used a goods lift to reach the room they were targeting. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
Böcker usó el robo al Louvre para lanzar una campaña que se volvió viral y generó debate por el uso irónico del montacargas implicado. (DIMITAR DILKOFF/AFP)







