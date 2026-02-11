Heineken anuncia despidos masivos en todo el mundo

Ámsterdam, Países Bajos. La cervecería neerlandesa Heineken, que encara dificultades financieras, anunció el miércoles la reducción de hasta 6.000 empleos para hacer frente a lo que denominó “condiciones desafiantes de mercado”.

La empresa dijo que iba a “acelerar la productividad a escala para desbloquear ahorros significativos, reduciendo de 5.000 a 6.000 puestos en los próximos dos años”.

“Seguimos siendo prudentes en nuestras expectativas a corto plazo sobre las condiciones del mercado cervecero”, indicó el director ejecutivo Dolf van den Brink en un comunicado.

El mismo Van den Brink sorprendió a la empresa en enero, al anunciar su renuncia como jefe ejecutivo después de casi seis años en el cargo.

Señaló entonces que había dirigido a la empresa “en tiempos económica y políticamente turbulentos”.

“Mi prioridad para los próximos meses es dejar a Heineken en la posición más sólida posible”, declaró.

La empresa emplea a unas 87.000 personas en todo el mundo.

Los directivos evitaron precisar dónde se concentrará la mayoría de los recortes de empleo, aunque el director financiero, Harold van den Broek, dejó entrever que afectarían principalmente a Europa.

Heineken, segunda mayor cervecera del mundo, detrás de la belga AB InBev, sufrió una caída del 2,4% en sus volúmenes globales de cerveza en 2025.

La facturación se situó en 34.400 millones de euros en 2025, frente a los 36.000 millones del año anterior.

La empresa también informó de un aumento del 4,9% en su beneficio neto antes de elementos excepcionales y de la amortización de los activos vinculados a adquisiciones, hasta alcanzar los 2.700 millones de euros.

El beneficio de explotación excluyendo elementos excepcionales y amortizaciones ascendió a 4.400 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,4% interanual.